«Entscheidung unumgänglich»: Hansi Flick als Bundestrainer entlassen

«Aufbruchstimmung und Zuversicht» für die Heim–EM

In den Gremien sei man sich einig gewesen, dass die deutsche Nationalmannschaft «nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt», wird Neuendorf zitiert. Mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland brauche es «eine Aufbruchstimmung und Zuversicht». Für Neuendorf sei es demnach «eine der schwierigsten Entscheidungen in meiner bisherigen Amtszeit», da er Flick und die Co–Trainer sowohl in Sachen Fussball als auch als Menschen schätze. Sportlicher Erfolg gehe jedoch für den Deutschen Fussball–Bund vor – und so sei «die Entscheidung unumgänglich» gewesen.