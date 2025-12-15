«Entsetzt und traurig»: Royals trauern nach Anschlag mit Australien

Auch Mary von Dänemark (53), die aus Australien stammt, reagiert in einem Statement auf Instagram auf den Anschlag. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem dänischen König Frederik (57), den sie während der Olympischen Spiele 2000 in Sydney kennengelernt hatte, erklärt sie: «Wir und die Menschen in Dänemark sind zutiefst traurig über die tragische Nachricht vom Terroranschlag am Bondi Beach heute. Wir sprechen allen Betroffenen, ihren Angehörigen, den Menschen in Australien und der jüdischen Gemeinde unser tiefstes und aufrichtiges Beileid aus.»