«Entsetzt und traurig»: Royals trauern nach Anschlag mit Australien

Nach dem Anschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney drücken Menschen auf der ganzen Welt ihre Anteilnahme aus. Zwei Attentäter hatten am Sonntag Medienberichten zufolge 15 Menschen erschossen und mindestens 40 weitere verletzt.
Auch Mary von Dänemark (53), die aus Australien stammt, reagiert in einem Statement auf Instagram auf den Anschlag. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem dänischen König Frederik (57), den sie während der Olympischen Spiele 2000 in Sydney kennengelernt hatte, erklärt sie: «Wir und die Menschen in Dänemark sind zutiefst traurig über die tragische Nachricht vom Terroranschlag am Bondi Beach heute. Wir sprechen allen Betroffenen, ihren Angehörigen, den Menschen in Australien und der jüdischen Gemeinde unser tiefstes und aufrichtiges Beileid aus.»
«Meine Frau und ich sind entsetzt und traurig»
Das britische Königshaus zeigt sich ebenfalls bestürzt. König Charles III. (77), der das Staatsoberhaupt von Australien ist, schrieb zusammen mit seiner Ehefrau Königin Camilla (78) in einem Statement: «Meine Frau und ich sind entsetzt und traurig über den schrecklichen antisemitischen Terroranschlag auf jüdische Menschen, die an der Chanukka–Feier am Bondi Beach teilnahmen.» Der Monarch fügte hinzu: «Unsere Herzen sind bei allen, die so schlimm betroffen sind, einschliesslich der Polizeibeamten, die beim Schutz der Mitglieder ihrer Gemeinde verletzt wurden.»
Zudem dankte Charles der «Polizei, Rettungsdiensten und Mitgliedern der Öffentlichkeit, deren heldenhafte Taten zweifellos noch grössere Schrecken und Tragödien verhindert haben». Am Ende der Erklärung heisst es: «In Zeiten der Not schliessen sich die Australier immer in Einheit und Entschlossenheit zusammen. Ich weiss, dass der Geist der Gemeinschaft und der Liebe, der in Australien so hell leuchtet – und das Licht im Herzen des Chanukka–Festes – immer über die Dunkelheit solchen Übels triumphieren wird.»
Charles' Sohn, der britische Thronfolger Prinz William (43), und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (43) veröffentlichten in ihren Instagram–Storys ebenfalls ein Statement: «Unsere Gedanken sind heute nach dem schrecklichen Anschlag am Bondi Beach bei allen Australiern. Wir sprechen den Familien und Freunden der Opfer unser tiefstes Beileid aus und stehen der jüdischen Gemeinde in ihrer Trauer bei.»