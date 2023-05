Entspanntes Feiern: Diese kleinen Festivals sind einen Besuch wert

Sound of the Forest

Das Sound of the Forest findet 2023 vom 3. bis 6. August statt. Das nachhaltige Festival präsentiert Indie-Künstler und Newcomer am Marbachstausee im hessischen Odenwald und erwartet etwa 5.000 Fans. «Wer das Auenland aus ‹Herr der Ringe› kennt, wird sich in etwa vorstellen können, wie es hier aussieht», beschreiben die Veranstalter den Veranstaltungsort.