Entspanntes Reisen: Italien mit dem Zug entdecken

Höhenluft schnuppern

Wer die Bergwelt im Norden Italiens geniessen will, hat mehrmals täglich von München aus die Möglichkeit, ohne umzusteigen beispielsweise Brixen oder Bozen zu erreichen. Die EC-Züge benötigen dafür keine vier Stunden. Vom Bahnhof aus geht es in wenigen Schritten höher hinaus, so lässt sich etwa in Bozen die zentral gelegene Rittner Seilbahn mühelos zu Fuss erreichen. Sie bringt die Gäste direkt nach Oberbozen, wo man rund um die Bergstation Unterkünfte wie das Parkhotel Holzner findet. Auf 1.200 Höhenmetern am sonnigen Rittner Hochplateau warten nicht nur Hunderte Kilometer an Wanderwegen und zahllose Ausflugsziele für Naturliebhaber. Wer sich nach dem Wandern entspannen will, kann im Holzner unter anderem im Aussenbecken der Wellnesslandschaft, im Innenpool, im Spa, auf der Liegewiese oder im Ruheraum abschalten. Gutes Essen, Tennisplätze, Alpakas und Spielplatz finden sich unter anderem ebenfalls in dem familienfreundlichen Haus.