Entspannung im Urlaub: Tipps für die perfekte Reise

Danach, so die Arbeitspsychologin Carmen Binnewies im Gespräch mit dem Portal «Welt», hält der Erholungseffekt eines Urlaubs maximal drei Wochen an. Wer also öfter Urlaub macht, kann auch öfter im Jahr Stress abbauen. Kürzere Reisen bedeuten auch weniger Stress vor der Abreise und minimieren das Risiko, im Urlaub krank zu werden. Häufigere Urlaube bieten mehr Gelegenheiten zur Vorfreude, was ebenfalls stressmindernd wirkt.