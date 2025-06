Noch besteht Hoffnung

Enttäuschung für Pixar: «Elio» legt zum Start Negativrekord hin

«Elio» ist so schwach ins Kino gestartet wie noch kein Titel von Pixar. Sowohl in den USA als auch in Deutschland enttäuschte der von der Kritik gefeierte Animationsfilm. «Elio» unterbot damit den Negativrekord «Elemental». Doch gerade der Vergleich mit dessen Fehlstart kann Mut machen.