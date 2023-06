Auch einige Neuerungen warten auf die Fans. In der Woche vom 10. Juli wird es erstmals einen neuen Joker geben: Die Kandidatinnen können zwischen zwei Umschlägen wählen - in einem sind 200 Euro zusätzlich bei gleichbleibender Shoppingzeit, im anderen ist kein Zusatzgeld drin, dafür wird ihnen aber eine Stunde von der Shoppingzeit abgezogen. Und im Oktober können die Kandidatinnen erstmals den Telefonjoker nutzen und Guido Maria Kretschmer für 60 Sekunden via Facetime anrufen und ihm Fragen stellen.