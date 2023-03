Entwarnung bei Papst Franziskus: Er kann bald die Klinik verlassen

In den kommenden Tagen könnte er - je nach Verlauf - die Klinik wahrscheinlich verlassen. Die Medikamente würden aber bereits jetzt eine deutliche Verbesserung seines Gesundheitszustandes zeigen. Inwieweit der Papst an den Osterfeierlichkeiten in der kommenden Woche teilnehmen kann, ist bislang noch nicht bekannt. Am Mittwochabend sorgte die Meldung von der Krankenhaus-Einweisung des Papstes für grosse Sorgen. Zunächst hiess es lediglich, Papst Franziskus habe zwar keine Corona-Infektion, allerdings Atembeschwerden, die eine Behandlung in einer Klinik erfordern.