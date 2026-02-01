Epstein-Akten: Premier Starmer fordert Andrew zur Aussage auf

Neue belastende Aussagen sowie Einladungen in den Buckingham–Palast

Die Forderung kommt zu einem brisanten Zeitpunkt: Das US–Justizministerium hat am Freitag mehr als drei Millionen Dokumente aus den Epstein–Akten freigegeben. Darunter befinden sich auch verstörende Fotos, die den 65–Jährigen zeigen sollen. Ausserdem sind brisante Aussagen einer Frau, die dem FBI im Juli 2020 vorgelegt wurden, in den Akten zu finden.