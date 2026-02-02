Epstein-Mail: «Fergie» macht vulgären Kommentar über Tochter Eugenie

Sarah Ferguson (66) hat angeblich in einer E–Mail an Jeffrey Epstein (1953–2019) eine vulgäre Bemerkung über ihre damals 19–jährige Tochter Prinzessin Eugenie (35) gemacht. Das soll durch die jüngste Veröffentlichung von Epstein–Akten durch das US–Justizministerium (DOJ) ans Licht gekommen sein.
Am Freitag hatte das DOJ über drei Millionen Akten aus den Ermittlungen gegen den verurteilten Sexualstraftäter freigegeben. In einer der E–Mails antwortete die ehemalige Herzogin von York laut «People»–Magazin auf eine Anfrage von Epstein offenbar mit der derben Bemerkung über Eugenie.
Ferguson berichtet von «Sexwochenende»
In der Korrespondenz aus dem März 2010 fragt Epstein Ferguson nach einem New–York–Trip, wie das Magazin berichtet. Darauf antwortete sie: «Ich bin mir noch nicht sicher. Ich warte nur darauf, dass Eugenie von ihrem Sexwochenende zurückkommt!!»
Zu diesem Zeitpunkt war Prinzessin Eugenie laut «The Mirror» mit ihrem damaligen Freund und heutigen Ehemann Jack Brooksbank (39) unterwegs. Der E–Mail–Austausch zwischen Sarah Ferguson und Epstein fand statt, nachdem der amerikanische Geschäftsmann bereits wegen eines Sexualdelikts verurteilt und inhaftiert worden war.
Ferguson hat mit Andrew Mountbatten–Windsor (65) neben Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice (37) eine weitere Tochter. König Charles III. (77) hatte seinem jüngeren Bruder Andrew wegen dessen Verbindungen zu Epstein im vergangenen Herbst seine letzten verbliebenen Titel aberkannt. Auch seine Exfrau Sarah Ferguson darf sich seither nicht mehr Herzogin nennen. Die beiden mussten ausserdem ihr 30–Zimmer–Anwesen Royal Lodge in Windsor räumen.
«Fergie» steckt tief im Epstein–Skandal
Seit einigen Monaten ist bereits bekannt, dass auch «Fergie» in den Skandal verstrickt ist. In einer weiteren E–Mail aus dem Jahr 2010 hat sie Epstein angeblich geschrieben: «Heirate mich einfach.» Weiter soll sie laut «Daily Mail» erklärt haben: «Du bist eine Legende. Ich finde wirklich keine Worte, um meine Liebe und Dankbarkeit für deine Grosszügigkeit und Freundlichkeit zu beschreiben.»
Den nun veröffentlichten Akten zufolge schickte Andrew unterdessen noch 2011 und 2012 Weihnachtskarten mit Fotos seiner beiden Töchter an Epstein. Die E–Mails wurden demnach von seinem offiziellen Account «HRH The Duke of York» verschickt – Jahre nach Epsteins Verurteilung 2008 wegen der Vermittlung einer Minderjährigen zur Prostitution. Eugenie und Beatrice haben sich bisher nicht öffentlich von ihren Eltern distanziert.