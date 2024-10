Er coachte auch Tom Cruise: «Top Gun»-Fluglehrer stirbt bei Flugshow

Tragischer Unfall bei einer Flugshow in New Mexico: Der Pilot Charles «Chuck» Coleman ist am Sonntagnachmittag (Ortszeit) während einer Flugvorführung tödlich verunglückt. Wie «Sky News» unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtet, stürzte sein Kunstflugzeug Extra 300 vom deutschen Hersteller Extra Aircraft etwa einen halben Kilometer vom Flughafen Las Cruces entfernt ab. Coleman war der einzige Insasse der zweisitzigen Maschine.