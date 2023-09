Auch Konzerte im August wurden verschoben

Vor wenigen Wochen hatte der «Thunder Road»–Sänger bereits zwei Konzerte in Philadelphia wegen einer unbekannten Krankheit abgesagt. «Da Bruce Springsteen erkrankt ist, wurden seine Konzerte mit der E Street Band im Citizens Bank Park in Philadelphia am 16. und 18. August verschoben», hiess es damals in einem Statement.