Er hat «Ja» gesagt: Fabian Hambüchen hat geheiratet

In einer Aufnahme steigen Hambüchen und seine Frischvermählte im Anschluss an die Trauung etwa die Stufen vor dem Standesamt hinunter. Die Braut trägt in den Videos ein weisses, bodenlanges Spitzenkleid mit hohem Beinschlitz. Der ehemalige Kunstturner entschied sich für einen beigen Anzug mit passender Weste.