Die Autorin und Vortragsrednerin wurde gefragt, was sie zu Will Smith sagen würde. «Ich habe keine Ahnung, was ich sagen würde, ausser: ‹Was in aller Welt hast du dir dabei gedacht?›» Schliesslich hätte weitaus Schlimmeres passieren können. «Chris hätte stolpern und fallen können. Du hättest in Handschellen abgeführt werden können. Du hast nicht nachgedacht», adressiert Rose Rock Smith.