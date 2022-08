«Er ist jeden Tag bei mir»: Lisa Niemi vermisst Patrick Swayze

Lisa Niemi (66) erinnert mit rührenden Worten an ihren verstorbenen Ehemann, Schauspieler Patrick Swayze. Der «Dirty Dancing»-Star verstarb 2009 mit nur 57 Jahren viel zu jung an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am gestrigen Donnerstag (18. August) wäre Swayze 70 Jahre alt geworden, am 21. August jährt sich zudem der US-Kinostart seines Tanz-Kultfilms zum 35. Mal. «Ich denke nicht, dass es irgendetwas gibt, das ich nicht an ihm vermisse», erklärt Niemi im Gespräch mit «Entertainment Tonight».