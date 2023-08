«Er ist sehr krank»: Enkel gibt Update zu Ex-Präsident Jimmy Carter

Hugo Wentzel (24), der Enkel des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter (98), hat ein Gesundheitsupdate über seinen weltberühmten Grossvater gegeben. Gegenüber «Entertainment Weekly» verriet Wentzel, dass es um seinen Opa, der sich seit einiger Zeit in ambulanter Hospizbetreuung befindet, zunehmend schlechter bestellt ist. «Er ist sehr krank», offenbart Wentzel. Er erzählt aber auch davon, wie aktiv Carter trotz allem noch immer sei: «Er benutzt noch immer sein Gehirn. Er hört sich Audiobücher an. Er ist ein Genie, er ist so klug. Ich liebe ihn. Er möchte stets etwas mit seinem Verstand machen, also versucht er, sich selbst beschäftigt zu halten.»