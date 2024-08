Er kann sich kein Benzin mehr leisten: Armie Hammer verkauft sein Auto

Ist Armie Hammer pleite?

In dem Clip bestätigte der «Call Me by Your Name»–Darsteller, dass er seit einigen Wochen wieder in Los Angeles lebt, nachdem er die vergangenen Jahre auf den Cayman Islands verbracht hatte. Seitdem es Anfang 2021 zahlreiche Anschuldigungen gegen Hammer gegeben hatte – unter anderem wurden ihm Kannibalismus–Fantasien und sexueller Missbrauch vorgeworfen –, hat er nicht mehr in Hollywood gearbeitet.