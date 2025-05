Er sorgte für die «Simpsons»-Musik: Starkomponist Alf Clausen ist tot

Trauer in der TV–Welt: Starkomponist Alf Clausen (1941–2025) ist mit 84 Jahren verstorben. Der Musiker und zweifache Emmy–Preisträger starb am Donnerstag in seinem Haus in Valley Village in Los Angeles, wie das US–Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» unter Berufung auf Clausens Tochter Kaarin Clausen berichtet. Vor etwa acht Jahren sei bei ihm eine degenerative Erkrankung des Gehirns diagnostiziert worden, heisst es in dem Bericht.