Er spielt Josef: So wird der Jesus-Horrorfilm mit Nicolas Cage

Der Film erzählt die Geschichte von Josef, Maria und Jesus, die sich nach Jahren der Bedrohung in einem Dorf niederlassen. Der Frieden währt nicht lange, als eine mysteriöse Person auf Jesus trifft. Sie verleitet ihn dazu, die strengen Regeln seines gläubigen Vaters zu missachten. Als brutale und unerklärliche Ereignisse eintreten und Jesus schreckliche Visionen der Zukunft heimsuchen, erkennt Josef, dass eine dämonische Macht am Werk ist.