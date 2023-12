Er stand auf dem Platz: Einbruch bei ManCity-Star Jack Grealish

Der Fussball–Star Jack Grealish (28) bezwang mit seinem Verein Manchester City am vergangenen Mittwochabend auswärts den FC Everton mit 3:1. Doch die Freude über den Sieg konnte der Nationalspieler nicht geniessen. Während er auf dem Rasen stand, wurde in seinem Haus in der Grafschaft Cheshire im Nordwesten Englands eingebrochen. Das berichtet unter anderem die britische «The Sun». Demnach soll seine Familie, darunter seine Verlobte Sasha Attwood, seine Eltern, seine Grossmutter und seine Geschwister, währenddessen im Haus gewesen sein.