Er trotzt allen Umständen: Prinz William zurück im royalen Einsatz

Widriger könnten die Umstände wohl kaum sein, unter denen Prinz William (41) seine royalen Verpflichtungen nach rund dreiwöchiger Pause wieder aufgenommen hat. Umso beachtlicher sind die Bilder, die am Mittwoch (7. Februar) auf Schloss Windsor entstanden sind und einen – zumindest nach aussen hin – gelösten Prinz von Wales zeigen. In einer feierlichen Zeremonie hat der Thronfolger dort über 50 Ehrungen verliehen, darunter die Auszeichnung Member of the British Empire (MBE) an die ehemalige englische Fussball–Nationalspielerin Ellen White (34).