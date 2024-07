Er unterbricht seine Tour: Slash trauert um seine Stieftochter

Slash unterbricht seine Tour

Wenige Stunden, bevor er die Nachricht von dem Tod seiner Stieftochter bekannt gab, hatte Slash via Instagram eine Unterbrechung seiner Tour verkündet. «Aufgrund unvorhergesehener Umstände» müsse der Rockstar vier Termine seiner S.E.R.P.E.N.T Tour durch Nordamerika absagen. Die Gigs sollten am 22., 24., 25. und 27. Juli über die Bühne gehen. Am 28. Juli will Slash in Toronto wieder auf der Bühne stehen.