Er war der erste Beatles-Drummer: Pete Best beendet seine Karriere

Pete Best spielte von 1960 bis 1962 mit den Beatles

Pete Best trat zum ersten Mal in den frühen 1960er Jahren mit den Beatles auf. Seiner Familie gehörte der Casbah Coffee Club in Liverpool, in dem die Beatles einige ihrer allerersten Auftritte hatten. Best spielte 1960 erfolgreich bei John Lennon, Paul McCartney und George Harrison vor. Er gehörte zwei Jahre zu den Beatles, bis mit Ringo Starr ein Schlagzeuger mit mehr Erfahrung für die Aufnahmesessions engagiert wurde.