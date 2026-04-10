Er wurde 68 Jahre alt: Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa ist gestorben

Am Ende der Erklärung heisst es: «Als Organisation, die sich der Wahrheit, der Verantwortung und der Bewahrung der Hip–Hop–Kultur verschrieben hat, halten wir es für wichtig, Raum für alle Stimmen zu schaffen und gleichzeitig weiterhin das zu fördern, was die Menschen stärkt und schützt. Heute sprechen wir all jenen unser Beileid aus, die von seinem Leben, seinem Werk und seiner Präsenz geprägt wurden.»