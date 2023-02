«Sie hat in Madison einen Volltreffer gelandet»

«Ich habe meine Tochter noch nie so schön gesehen wie an ihrem Hochzeitstag», schwärmt er. Doch auch der frischgebackene Ehemann passt dem frischgebackenen Schwiegervater, denn Hasselhoff scheibt weiter: «Sie hat in Madison einen Volltreffer gelandet und ich heisse ihn und seine Familie in meiner Familie willkommen.»