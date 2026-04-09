Erben mit Folgen: Glen Powell trägt «How to Make a Killing» mit Charme

Das Tempo bleibt stetig hoch, es gibt nur selten langatmige Momente, in denen der Film stockt. Besonders in den ersten beiden Dritteln zeigt der Film seine ganze Stärke: Beckets perfide Pläne sind zugleich bitterböse und unterhaltsam. Die «Unfälle» seiner Verwandten sind so kreativ inszeniert, dass man sich schlecht dabei fühlt, über ihr Unglück zu lachen. Ford gelingt dabei die Balance zwischen Humor und Drama. Im letzten Akt geht dem Film etwas die Puste aus, vor allem die Auseinandersetzung mit Whitelaw Redfellow enttäuscht – sie ergibt einfach nicht viel Sinn.