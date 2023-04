Erbstreit um Udo Jürgens geht in die nächste Runde

Es fehle «letztlich die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit», so die Kinder der Musik-Legende. Das Vorgehen sei auch in Udos Sinne: «Herr Burger ist nämlich wirklich nicht in der Lage zu beurteilen, was die Wünsche unseres Vaters gewesen wären. Das hat er in der Vergangenheit oft genug gezeigt.» Auch Burger äusserte sich zu den erneuten Querelen und sagte in einer Erklärung: «Gerne halte ich fest, dass die Aran Concertical Productions AG der Verlag für die ab 1977 entstandenen Songs von Udo Jürgens ist. Daran hat sich durch das Ableben von Udo Jürgens nichts geändert und wird sich auch in Zukunft nichts ändern.»