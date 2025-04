Erdbeben in der Türkei: Stars vor Ort geben Update zur Lage

Ochsenknecht etwa monierte in einer Instagram–Story die Vorgehensweise des Hotels, in dem sie während des Erdbebens weilte. Eigentlich hätte der Star gerne in einem provisorisch eingerichteten Schlafplatz in einem Konferenzraum im ersten Stock genächtigt. «Aber die haben uns das einfach nicht erlaubt, dass wir unten schlafen.» Ochsenknecht und viele andere Hotelgäste wären gerne näher am Ausgang gewesen, um das Gebäude bei Bedarf schneller verlassen zu können.