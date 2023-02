Erdbeben in Türkei und Syrien: Programmänderungen zur aktuellen Lage

Neues Thema für «hart aber fair»

Das Erste ändert derweil deutlich das Programm. Ab 20:15 Uhr zeigt der Sender zunächst einen «Brennpunkt: Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien», durch den Christian Nitsche (51) als Moderator führt. In Gesprächen und Reportagen soll es unter anderem um schwierige Bedingungen bei der Bergung von Opfern in Syrien gehen. Und es soll die Frage beantwortet werden: «Wie effektiv kann die Hilfe sein, was wird benötigt?»