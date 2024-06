Erfolg dank berühmter Eltern: Maya Hawke ist gerne ein «Nepo-Baby»

Inzwischen hat sich auch Maya Hawke im Schauspielermetier etabliert. Sie feierte 2019 mit der Netflix–Serie «Stranger Things» ihren Durchbruch, stand im selben Jahr auch für Regie–Legende Quentin Tarantino (61) in «Once Upon a Time In... Hollywood» vor der Kamera. 2023 war sie in Bradley Coopers (49) Biopic «Maestro» über den Komponisten Leonard Bernstein (1918–1990) zu sehen. Im zweiten Teil des Animationsfilms «Alles steht Kopf» verleiht sie im US–amerikanischen Original wieder der Figur Anxiety ihre Stimme. Der Film kommt am 14. Juni auch in die deutschen Kinos.