Erfolg mit Memoiren: Wie reich ist Britney Spears?

Die Auswirkungen der Vormundschaft

2008 wurde die Sängerin unter die Vormundschaft ihres Vaters gestellt. In den vergangenen Jahren kämpfte sie vor Gericht für die Aufhebung, die schliesslich am 13. November 2021 erfolgte. Besonders am Ende der Vormundschaft, bei der ihr Vater auch Kontrolle über ihre Finanzen hatte, zog sich Spears aus der Öffentlichkeit zurück und ihre Musikkarriere war auf Eis gelegt. Erst 2022 war sie das erste Mal seit sechs Jahren wieder in einem neuen Song zu hören, «Hold Me Closer» im Duett mit Elton John (76).