Erfolg vor Gericht: Zivilklage gegen Juan Carlos abgewiesen

Die 59–Jährige hatte demnach angegeben, von 2004 bis 2009 die Geliebte des Vaters von König Felipe VI. (55) gewesen zu sein. Nach der Trennung, so der Vorwurf, habe er sie illegal überwacht und so zu «grossem psychischen Leid» bei ihr gesorgt. Das Londoner Gericht wies die Klage nun jedoch ab, da Juan Carlos I. nicht in Grossbritannien lebt und der Fall folglich dort nicht zulässig sei.