Erfolgreicher Start fürs Dschungelcamp: So viele schalteten ein

«Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» ist zurück. Offenbar hatten viele Zuschauerinnen und Zuschauer dem Reality-Spektakel im australischen Dschungel entgegengefiebert, denn RTL konnte mit der Auftaktfolge zur neuen Staffel am 13. Januar kräftig punkten. Insgesamt 4,26 Millionen Menschen ab drei Jahren haben am Freitagabend ab 21:30 Uhr eingeschaltet, wie der Sender mitteilt. Das entspreche einem Marktanteil von 21,1 Prozent. In der Spitze seien es demnach sogar bis zu 5,17 Millionen gewesen.