Es geht wieder aufwärts für Münster

Für die Münsteraner geht es quotentechnisch damit zahlenmässig wieder aufwärts, nachdem man zuletzt auf hohem Niveau schwächelte. Die letzte Folge «Ein Freund, ein guter Freund» am 13. November 2022 zog «nur» 13,08 Zuschauer an. Dafür holte sie mit 41,5 Prozent einen besseren Marktanteil als die gestrige Ausgabe - und sogar den höchsten einer «Tatort»-Episode seit 1992. Den vorletzten Boerne/Thiel-Fall «Prometheus» wollten am 6. März 2022 nur 11,03 Menschen sehen.