Erfolgsautor Klaus-Peter Wolf sieht lieber ZDF-Krimis als den «Tatort»

In den 1990er– und 2000er–Jahren hat Wolf zahlreiche Drehbücher für bekannte Reihen wie «Tatort» und «Polizeiruf 110» verfasst. Eine Zeit, von der er viel profitiert hat: «Ich habe sehr viel beim Fernsehen gelernt – filmisches Denken und genau hinzugucken. Ich habe ein halbes Leben am Set verbracht und mich mit allen Gewerken, die man für das Gelingen eines Films braucht, beschäftigt,» erklärt der gebürtige Gelsenkirchener und Wahl–Ostfriese im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Bis heute beeinflusst es sein Schreiben: «Manchmal sagen mir Menschen, dass sie meine Romane gern lesen, weil sie damit in ihrem eigenen Kopf einen Film drehen können. Es freut mich, wenn es mir gelingt, so phantasieauslösend zu schreiben.»