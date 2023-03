Im vergangenen Oktober hatte der 77-Jährige öffentlich gemacht, dass er zum dritten Mal an Prostata-Krebs erkrankt ist. «Nach zwölf Jahren ist bei mir der Prostata-Krebs zurück. Seit Mittwoch habe ich die ersten Bestrahlungen - auch gegen Metastasen in der linken Schulter», erzählte er damals im Interview mit «Bild am Sonntag».