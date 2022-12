Ergreifendes Foto: Prinz Edward und Ehefrau Sophie gedenken der Queen

Prinz Edward (58) und Sophie von Wessex (57) haben auf berührende Art der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gedacht. Die diesjährige Weihnachtskarte des jüngsten Bruders von König Charles III. (74) und seiner Ehefrau ziert in diesem Jahr ein Bild, auf dem Elizabeth II. mit einem Blumenstrauss in der Hand lächelnd neben ihrem Sohn und Sophie von Wessex steht, die ebenfalls einen Strauss in ihrer Hand hält. Das Foto wurde im Juni dieses Jahres im Holyrood Palast in Schottland während der traditionellen Schlüsselzeremonie aufgenommen. Zu sehen ist es unter anderem beim «People»-Magazin.