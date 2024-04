Erhalten mutmassliche Jackson-Opfer Zugang zu Nacktfotos des Sängers?

Wie das US–Magazin «People» berichtet, will MJJ Productions nun verhindern, dass Robson und Safechuck Zugang zu versiegelten Polizeiakten bekommen, die «von der Polizei aufgenommenen Fotos von Michael Jacksons Genitalien und seinem nackten Körper» beinhalten. Die Akteneinsicht sollen die beiden Kläger laut MJJ Productions eingefordert haben. Dass die Produktionsfirma den Zugang durch einen Antrag verhindern will, soll aus Gerichtsdokumenten, die am 3. April beim Obersten Gerichtshof von Los Angeles eingereicht wurden, hervorgehen.