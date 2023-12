Erhielten Stars wie Will Smith Millionen für Saudi-Film-Festival?

Eine ganze Reihe namhafter Hollywoodstars hat das Red Sea International Film Festival in Saudi–Arabien besucht, das vom 30. November bis 9. Dezember in der Hafenstadt Dschidda stattfand. Michelle Williams (43), Chris Hemsworth (40), Johnny Depp (60) und Halle Berry (57) liessen sich etwa auf dem roten Teppich ablichten. Wie «Variety» berichtet, konnten sich die Schauspieler dafür angeblich über eine üppige Bezahlung freuen. Will Smith (55) soll laut anonymer Quellen etwa eine Million US–Dollar (rund 910.000 Euro) erhalten haben und sei in einem Luxushotel untergebracht worden. Seine Kollegin Gwyneth Paltrow (51), die der Schauspielbranche eigentlich schon seit Jahren abgeschworen hat, soll dem Bericht zufolge sogar noch mehr kassiert haben.