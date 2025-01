Erholung: Prinzessin Kate verbrachte Skiurlaub mit ihrer Familie

Prinzessin Kate (43) hat am 14. Januar ihren ersten grossen Solo–Auftritt seit mehr als einem Jahr absolviert und im Royal Marsden Hospital in London über ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Krebserkrankung gesprochen. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) gab zudem bei Instagram ein Gesundheits–Update und erklärte, dass der Krebs in Remission sei. «Es ist eine Erleichterung und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung», gab sie weiter an. Zu dieser Genesung gehörte offenbar auch ein Familienurlaub, den Kate zum Start ins neue Jahr verbracht haben soll.