Eric Clapton kommt für drei Konzerte nach Deutschland

Gitarrenlegende Eric Clapton (80) geht 2026 auf Europatour und spielt drei Konzerte in Deutschland. Den Auftakt macht am 13. Mai die SAP Arena in Mannheim, gefolgt von einem Auftritt am 15. Mai in der Kölner Lanxess Arena. Das Finale seiner Deutschlandtermine steigt am 17. Mai in der Münchner Olympiahalle.
Zudem kündigten die Veranstalter ein weiteres Konzert am 26. April im belgischen Antwerpen an. Bereits zuvor war bekannt, dass Clapton Ende April und Anfang Mai in Osteuropa auftritt – mit Stopps in Krakau, Budapest und Prag.
Vorverkauf startet schon bald
Der Vorverkauf für Eric Claptons Auftritte in Deutschland beginnt bereits am Mittwoch, dem 22. Oktober. Ab 10 Uhr können sich Fans im exklusiven Presale auf der Plattform Eventim Karten sichern. Der allgemeine Verkauf startet dann am Freitag (24. Oktober) an allen bekannten Stellen, ebenfalls um 10 Uhr.
Eric Clapton wurde in den 1960er–Jahren als Gitarrist der Yardbirds und von John Mayall & the Bluesbreakers bekannt. Durch den Schriftzug «Clapton is God», der ab 1965 in London kursierte, festigte sich sein Ruf als Gitarrenlegende.
Ab 1970 startete Clapton seine Solokarriere als Sänger und Gitarrist. Der Brite ist bis heute der einzige Musiker, der dreimal in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde – als Solokünstler, Mitglied der Yardbirds und seiner 1966 gegründeten Supergroup Cream.