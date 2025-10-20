Eric Clapton kommt für drei Konzerte nach Deutschland

Gitarrenlegende Eric Clapton (80) geht 2026 auf Europatour und spielt drei Konzerte in Deutschland. Den Auftakt macht am 13. Mai die SAP Arena in Mannheim, gefolgt von einem Auftritt am 15. Mai in der Kölner Lanxess Arena. Das Finale seiner Deutschlandtermine steigt am 17. Mai in der Münchner Olympiahalle.