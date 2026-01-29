Eric Dane: Keine Reunion mit «Grey's Anatomy»-Co-Star Patrick Dempsey

Patrick Dempsey (60) hat eine neue Serie. In einem Interview erzählt er, dass er für «Memory of a Killer» gerne mit seinem ehemaligen «Grey's Anatomy»–Kollegen Eric Dane (53) gedreht hätte. Zu einer Serien–Reunion der beiden Stars vor der Kamera ist es aber leider nicht gekommen. Der Grund dafür ist Danes ALS–Erkrankung.
«Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm gesprochen», erzählt Dempsey im Gespräch mit dem «Parade»–Magazin. Die beiden hätten sich gegenseitig Textnachrichten geschrieben. «Wir haben versucht, ihn in ‹Memory of a Killer› zu bringen, aber leider hat das Fortschreiten seiner Krankheit dies praktisch unmöglich gemacht.» Der Schauspieler sei jedoch froh darüber, dass Dane in Toronto war, um eine andere Rolle zu spielen. In der Serie «Brilliant Minds» hat er einen Gastauftritt.
Wie geht es Eric Dane?
Dempsey kommt weiter auf Dane zu sprechen. «Es ist sehr schwierig für ihn, aber ich versuche, in Kontakt zu bleiben und zu sehen, wie es ihm geht», erzählt der Star. «Ich denke, er ist angesichts dieser schrecklichen Krankheit unglaublich mutig. Er ist so ein wunderbarer Mensch. Er hat so einen grossartigen Sinn für Humor und ist so intelligent.» Dempsey habe die Gesellschaft von Dane und die Zusammenarbeit mit ihm stets genossen.
«Es ist herzzerreissend. Das ist es wirklich», erzählt er. «Für ihn und für seine Familie. Man fühlt mit ihnen, wenn man diese schreckliche Krankheit sieht und wie schnell sie den Körper angreift. Aber er bringt viel Licht ins Dunkel und nutzt seine Plattform auf positive Weise. Ich wünsche ihm nur das Beste.»
Die «physischen Realitäten von ALS»
Die Erkrankung hatte Dane vor etwas weniger als einem Jahr öffentlich gemacht. «Bei mir wurde ALS diagnostiziert», bestätigte er im vergangenen April dem US–Magazin «People». «Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen.»
Erst vor wenigen Tagen hatte der 53–Jährige kurzfristig einen grossen Auftritt absagen müssen. Bei einer Gala sollte er vom ALS Network, das sich für die Pflege von Erkrankten und Forschung rund um ALS einsetzt, ausgezeichnet werden. In einem dem Magazin vorliegenden Statement bestätigte das Netzwerk, dass der Schauspieler «aufgrund der physischen Realitäten von ALS» nicht teilnehmen konnte. Bei der unheilbaren, voranschreitenden Krankheit verlieren Nervenzellen im Hirn und Rückenmark, die für die Steuerung der Muskulatur zuständig sind, ihre Funktion.