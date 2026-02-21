Eric Danes lebensbejahenden letzten Worte an seine beiden Töchter

Drittens bat Dane seine Töchter, ihre Freunde mit Bedacht zu wählen. «Findet eure Leute und erlaubt ihnen, euch zu finden. Die Besten von ihnen werden euch alles zurückgeben. Ohne Urteile. Ohne Bedingungen.» Er sei seinen Freunden unendlich dankbar, die während seiner Krankheit alle «aufgestanden» seien. Nichts von dem, was er früher getan habe – ins Fitnessstudio gehen, durch die Stadt fahren, Kaffee trinken – sei noch möglich. Doch seine Freunde seien einfach da gewesen. «Zeigt euch. Und liebt eure Freunde mit allem, was ihr habt.»