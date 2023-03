Zu den Klängen ihres Songs «How Sweet To Be An Idiot» («Wie schön, ein Idiot zu sein») wurde Jones' Sarg in die Kirche getragen. Einem Blumenstrauss legten die vier eine Botschaft bei, die, wie könnte es anders sein, ein Zitat von Muttergottes Mandy beinhaltete: «Terry, nicht der Messias, nur ein sehr ungezogener Junge! Liebe von all deinen Gefolgsleuten, John, Terry G, Eric und Michael.» Cleese hatte zuvor bei Twitter einmal mehr bewiesen, dass auch über den Tod Spässe erlaubt sind - speziell, wenn er wieder in den eigenen Reihen zugeschlagen hat. Als er vom Ableben seines Freundes erfuhr, schrieb er unter anderem: «Two down, four to go» - sinngemäss also «zwei weg, vier müssen noch.»