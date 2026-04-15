Eric Roberts dementiert Streit mit Schwester Julia Roberts

«Eines der Dinge, für die ich mich in diesem Buch entschuldigen möchte, ist, dass ich mehrfach öffentlich gesagt habe: ‹Ohne mich gäbe es keine Julia Roberts›», schrieb Eric Roberts über seine Schwester, die er darin «Julie» nennt. «Das ist nicht nur bedauerlich, sondern auch falsch.» Weiter heisst es: «Und ich hoffe, Julie nimmt diese öffentliche Entschuldigung an. Es war dumm von mir, das zu sagen. Ich war stolz auf sie, aber mein Stolz wurde ins Gegenteil verkehrt und mir selbst zum Vorteil gereicht.»