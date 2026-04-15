Eric Roberts dementiert Streit mit Schwester Julia Roberts

Eric Roberts (69), der Bruder von Julia Roberts (58), hat Gerüchte über ein Zerwürfnis mit seiner deutlich erfolgreicheren Schwester dementiert. Im Podcast «It Happened in Hollywood» erklärte der Schauspieler: «Wir haben Meinungsverschiedenheiten, wie das unter Menschen vorkommt, aber wir mögen und respektieren einander sehr.»
Dass Eric Roberts das Verhältnis zu seiner Schwester nun betont entspannt beschreibt, ist auch deshalb bemerkenswert, weil er vor rund acht Jahren in der «Vanity Fair» mit anderen Aussagen für Aufsehen gesorgt hatte. Damals brachte er Julias Erfolg mit seinem eigenen in Verbindung, wofür er sich später entschuldigte. «Wenn es mich nicht gäbe, gäbe es weder Julia Roberts noch meine Tochter Emma Roberts als Prominente, als Schauspielerinnen, und darauf bin ich sehr stolz.»
Aktuell sagte Eric Roberts über seine Beziehung zu Schwester Julia Roberts: «Uns geht es gut.» Im Podcast mit Host Seth Abramovitch lobte er sie in den höchsten Tönen: «Sie ist eine grossartige Schauspielerin, sie ist ein grossartiger Mensch. Und sie ist eine grossartige Mutter – das ist der schwierigste Job überhaupt.» Weiter sagte er: «Sie ist eine coole Frau und ich mag sie.»
Auch über mögliche Reibungen sprach Roberts offen. «Wir haben nur ab und zu mal kleinere Meinungsverschiedenheiten, aber nichts Schlimmes. Ich mag meine Schwester sehr», erklärte er. Zugleich zeigte er sich beeindruckt von ihrer Laufbahn: «Ich bin beeindruckt von ihrer tollen Karriere. Und sie hat drei Kinder – sie ist eine richtig gute Mutter.»
Eric Roberts entschuldigte sich öffentlich
Die Geschwister Eric, Julia und Lisa Roberts wuchsen im Umfeld der Schauspielerei auf: Ihre Eltern leiteten eine Schauspielschule. Eric Roberts zog bereits mit 17 Jahren nach New York und wurde 1978 mit «King of the Gypsies» bekannt. In dem Interview mit «Vanity Fair» sagte er vor acht Jahren, er habe auch Julia beim Einstieg in Hollywood unterstützt: Als sie nach New York gekommen sei, habe er bei der Agentur William Morris gefragt, wer seine Schwester unter Vertrag nehme.
Zugleich betonte Roberts damals seine eigene Pionierrolle in der Familie. «Und ich bin so stolz darauf, dass jeder weiss, dass ich der Erste war», sagte er. Er sei der Erste gewesen, der für einen Golden Globe und einen Oscar nominiert worden sei.
Im September 2024 veröffentlichte Eric Roberts seine Memoiren «Runaway Train: Or, The Story of My Life So Far», in denen er sich bei Julia Roberts für seine Aussagen aus dem Jahr 2018 entschuldigte. In dem Buch beschreibt er seine Schwester als eine «sehr zielstrebige Frau», die ihren Weg in Hollywood auch ohne seine Hilfe gemacht hätte.
«Eines der Dinge, für die ich mich in diesem Buch entschuldigen möchte, ist, dass ich mehrfach öffentlich gesagt habe: ‹Ohne mich gäbe es keine Julia Roberts›», schrieb Eric Roberts über seine Schwester, die er darin «Julie» nennt. «Das ist nicht nur bedauerlich, sondern auch falsch.» Weiter heisst es: «Und ich hoffe, Julie nimmt diese öffentliche Entschuldigung an. Es war dumm von mir, das zu sagen. Ich war stolz auf sie, aber mein Stolz wurde ins Gegenteil verkehrt und mir selbst zum Vorteil gereicht.»