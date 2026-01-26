Eric Stehfest bestätigt Beziehung mit Reality-Kollegin Franziska Temme

Die Gerüchte haben ein Ende: Eric Stehfest (36) und Franziska Temme (30) sind tatsächlich ein Paar. Mit einem Foto auf Instagram machen die beiden Realitystars ihre Beziehung öffentlich. «Wer hätte gedacht, was man unter Palmen alles findet», heisst es in Anspielung auf das TV–Format «Promis unter Palmen» zu dem Bild. In der Show, die ab dem 16. Februar in Sat.1 ausgestrahlt wird, lernten sich die beiden kennen. Auch Stehfests Ex Edith (31) nahm an der Sendung teil.