Eric Stehfest: Der Dschungelcamper ist in der Psychiatrie

Insgesamt sechs Wochen Psychotherapie

Worum hat er so lange damit gewartet, sich helfen zu lassen? «Ich dachte: Das hat sicher jeder. Es hat viel Kraft gekostet, hat schliesslich auch meine Ehe gefährdet», gibt er zu, «Wenn's nach Edith gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will.»