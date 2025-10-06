Eric Stehfest ist wegen seiner Schizophrenie «in die Pleite gerutscht»

In einem Interview mit RTL unterstrich der 36–Jährige danach: «Unsere Freundschaft ist Edith und mir sehr wichtig. Es wird deshalb keinen Rosenkrieg geben.» Eine Beziehung sei jedoch nicht mehr möglich gewesen. Nachdem der Schauspieler die Diagnose paranoide Schizophrenie erhalten hatte, hatte sich das Paar bereits Ende November räumlich getrennt. «Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben», sagte er zu den Gründen für das Ehe–Aus.